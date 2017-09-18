أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا, يوم الاثنين, عن تأكيد 35 فصيل مسلح استعدادهم للانضمام في صفوف الجيش النظامي في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأوضح المركز, في بيان, نشرته وسائل اعلام روسية, ان هذا الامر جاء نتيجة المفاوضات مع قادة التشكيلات المسلحة غير القانونية".

وتوصلت الدول الضامنة (روسيا- ايران – تركيا) خلال اجتماع استانا الاخير الشهر الجاري, لاتفاق حول اقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب, ونشر 500 مراقب من هذه الدول على حدود ادلب.

وتخضع ادلب بدرجة كبيرة لسيطرة جماعات متشددة, حيث تقع مناطق من المحافظة تحت سيطرة فصائل معارضة تدعمها تركيا بينها فصائل تقاتل تحت لواء "الجيش الحر", بينما تسيطر حركة "أحرار الشام" المتشددة على أجزاء, ويسيطر تحالف "تحرير الشام" ، الذي تمثل جبهة "فتح الشام" أقوى فصائله، على أجزاء أخرى.

وسبق ان اعلنت وزارة الدفاع الروسية, الشهر الجاري, عن انضمام 10 قياديين للمجموعات المسلحة في سوريا إلى الجيش النظامي, بموجب اتفاق تم التوصل إليه.

و تعد روسيا من اكثر الدول الداعمة لسوريا, حيث تقدم دعماً جوياً للجيش النظامي ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح الاخير, كما تعتبر الدولة الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول.