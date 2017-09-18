عاد مطار دير الزور العسكري للعمل مجددا يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ نحو سنة, وذلك عقب استعادة السيطرة عليه من قبل الجيش النظامي, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وقال التلفزيون السوري ان" طائرتين هبطتا في المطار وأقلعتا منه".

وأضاف المصدر ان "الطائرتين حملتا مساعدات إلى دير الزور".

وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها المطار نشاطا من هذا النوع منذ أيلول 2016.

وكان الجيش النظامي استعاد السيطرة على المطار هذا الشهر من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وتتعرض دير الزور لحملتين منفصلتين لتحريرها من "داعش"، الأولى تنفذها قسد, بدعم من التحالف الدولي، والثانية تنفذها قوات النظامي مدعومة من روسيا.

وتمكن النظامي من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

سيريانيوز