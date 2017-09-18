أفادت وكالة انباء (الاناضول), يوم الاثنين, عن مواصلة الجيش التركي ارسال تعزيزات عسكرية الى المناطق الحدودية بولاية هاتاي, تمهيداً لنقلها إلى الحدود الجنوبية مع سوريا

وبحسب الوكالة، فإن "التعزيزات التي انطلقت من قضاء لولا بورغاز بولاية قرقلر إيلي , وصلت عبر القطار إلى محطة قضاء إسكندرون في هاتاي".

ونشرت الوكالة عبر صفحتها التويتر صور تتضمن عربات عسكرية , حيث قالت ان عددها يصل الى 30 .

وأشارت الوكالة إلى أن "إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش في محطة القطار، تمهيدًا لنقلها إلى الحدود السورية".

وارسلت تركيا منذ يومين تعزيزات عسكرية إضافية للجيش التركي إلى منطقة الريحانية القريبة من الحدود مع سوريا المحاذية لمنطقة "خفض التوتر" .

وجاءت هذه التعزيزات بعد توصل الدول الضامنة للهدنة والراعية لمحادثات استانا بشأن الأزمة السورية (روسيا، تركيا، ايران)، لاتفاق, في نهاية الجولة السادسة من تلك المحادثات يوم الجمعة، على ارسال 500 مراقباً إلى ادلب.

وسبق ان وصلت, يوم الخميس الماضي, قافلة تحمل تعزيزات عسكرية تركية، إلى ولاية كليس التركية الحدودية مع سوريا.

واتخذت تركيا في الفترة الاخيرة تدابير لحماية امنها وحدودها, حيث ارسلت تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا, كما دعمت المعارضة السورية في معركتها ضد "داعش" والمقاتلين الاكراد بشمال وشرق سوريا, والتي اسفرت عن انتزاع عدة مناطق, خشية تقدم هؤلاء المقاتلينوالتي تعتبرهم "منظمات ارهابية", فضلا عن عناصر التنظيم في المعارك وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها.

يشار إلى أن الحكومة السورية تتهم تركيا بدعم وتمويل وتسليح مجموعات معارضة سورية، وتطالب بادانة دولية للعمليات العسكرية التي تدعمها تركيا شمال سوريا تحت مسمى "درع الفرات".