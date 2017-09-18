أصيب, يوم الاثنين, عدد من الأشخاص بجروح جراء تفجير دراجة نارية مفخخة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في قيادة شرطة الحسكة ,قوله ان "مسلحين فجروا دراجة نارية مفخخة ركنوها قرب تجمع المطاعم في شارع السياحي بمدينة القامشلي ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح , ووقوع أضرار مادية في المكان ".

من جهته, قال مصدر في مديرية الصحة أنه "أسعف إلى مشافي القامشلي 6 مدنيين أصيبوا بجروح جراء التفجير", مبينا أن من "بين الجرحى طفلا وفتاة إصابتها خطرة ".

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها جراء تفجير الدراجة المفخخة الذي استهدف المدينة.

ويشار إلى أن مدينة القامشلي شهدت في وقت سابق, سلسلة تفجيرات, بعضها استهدفت قوات كردية، تبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

سيريانيوز