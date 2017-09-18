اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون, يوم الاثنين, على تجنب وقوع نزاعات أثناء العمليات العسكرية في سوريا.

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نورت, في بيان, نشرته وسائل اعلام, ان الطرفين جددا , عقب لقاء في نيويورك,"التزام بلديهما بتجنب وقوع نزاعات أثناء تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا، وتخفيف مستوى العنف الدائر هناك , وتهيئة الظروف لتحريك عملية جنيف ".

وجاء الاتصال بعد اتهامات للبنتاغون بقصف المقاتلات الروسية قوات "سوريا الديمقراطية, المدعومة امريكيا, في دير الزور, والتي تواجه عمليات عسكرية شرسة, في حين نفت موسكو ذلك, مبينة انها ابلغت الامريكان مسبقا بعملياتها العسكرية في المنطقة.

كما جاء بعد توصل الدول الضامنة (روسيا- ايران – تركيا) خلال اجتماع استانا الاخير الشهر الجاري, لاتفاق حول اقامة مناطق تخفيف التصعيد في ادلب وشمال مدينة حمص، ضواحي دمشق — وفي منطقة الغوطة الشرقية وعلى الحدود السورية مع الأردن — في محافظة درعا, ونشر قوات مراقبة فيها.

وهذا الاتصال هو الثالث من نوعه هذا الشهر, حيث ركز الوزيران في الاتصالين السابقين على محادثات جنيف المرتقبة وتثبيت مناطق خفض التوتر في سوريا وتطبيق قرارات اتفاق استانا

وتجري مساعي دولية لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا, دون صدور أي موعد دقيق حتى الآن بشأن انعقاده .