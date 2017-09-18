اعتبرت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاثنين, ان اقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا وتهيئة الظروف لتعجيل التقدم نحو التسوية السياسية تعد "مقدمات لعودة آمنة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم".

اوضحت الوزارة, في بيان, نشرته وكالة (سبونتيك), ان "التطورات الإيجابية في سريا، والتقدم في مجال مكافحة الإرهاب، وإنشاء مناطق تخفيض التصعيد، وتهيئة الظروف للإسراع في التقدم نحو تسوية سياسية على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، تعتبر مقدمات أساسية لعودة آمنة لأكثر من مليون لاجئ سوري من الذين وجدوا مأوى في لبنان".

ووصلت ازمة اللاجئين السوريين في لبنان الى الذروة , وسط انقسامات حيال هذه الملف, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على ان الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري واجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.

وتوصلت الدول الضامنة (روسيا- ايران – تركيا) خلال اجتماع استانا الاخير الشهر الجاري, لاتفاق حول اقامة مناطق تخفيف التصعيد في ادلب وشمال مدينة حمص، ضواحي دمشق — وفي منطقة الغوطة الشرقية وعلى الحدود السورية مع الأردن — في محافظة درعا, ونشر قوات مراقبة فيها.