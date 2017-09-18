قال سفير سوريا لدى روسيا، رياض حداد، يوم الاثنين، إن الرئيس بشار الأسد، أصدر تعليماته للسفارة بتقديم كافة أنواع المساعدة لرجال الأعمال الروس أثناء قيامهم بالأعمال في سوريا.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن حداد، قوله, في اجتماع لمجلس الأعمال السوري الروسي في موسكو, إن "الأسد أمر بمنح رجال الأعمال الروس ميزات إضافية ودعم على أعلى مستوى".

ونوه حداد أن روسيا والدول الأخرى التي تساعد سوريا في حربها على الإرهاب "لها حق الأولوية" في إعادة بناء اقتصاد سوريا, مشيرا الى ان "سوريا قد بدأت الآن بالانتقال من العمليات القتالية إلى إعادة الإعمار".

وكانت السلطات السورية والروسية أبرمتا مؤخرا عقودا بنحو مليار دولار "لإعادة إعمار سوريا".

وسبق ان اعلنت السلطات السورية الشهر الجاري ان سوريا ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

يشار الى ان إجمالي خسائر الاقتصاد السوري قدّرت بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أعوام, بحسب تقرير للبنك الدولي.

سيريانيوز