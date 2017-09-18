مقتل شخصين بإنفجار لغم أرضي في الحسكة الاخبار المحلية شارك

لقي شخصان مصرعهما يوم الاثنين، جراء إنفجار لغم أرضي بريف الشدادي جنوب شرق الحسكة.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشابين قتلا جراء انفجار اللغم, أثناء عبورهما من الأراضي الخاضعة لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) باتجاه مناطق العناصر الكردية. وكان 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون، نهاية آب الماضي، بانفجار ألغام أرضية خلال محاولتهم الهروب من مناطق تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف دير الزور باتجاه الحسكة. وسبق لأشخاص أن قضوا إثر انفجار ألغام زرعها تنظيم "داعش" ، الذي يعمد إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الطرقات والشوارع لمنع أهالي المناطق التي تقع تحت سيطرته بالاضافة لعناصره من مغادرتها. سيريانيوز

2017-09-18 15:48:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق