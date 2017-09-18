ألقت الشرطة البريطانية القبض على لاجئ سوري, للاشتباه في تورطه في التفجير الذي استهدف منذ ايام مترو الأنفاق، في العاصمة لندن، وخلف عشرات الإصابات.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "الشرطة تستجوب سوري يبلغ من العمر 21 عاماً على خلفية التفجير في محطة بارسونس غرين جنوب غربي لندن".

من جهتها, اعلنت الشرطة البريطانية, في بيان, ان "الشخص الذي اعتقلته السبت الماضي في مدينة هونزلو القريبة من مطار هيثرو على خلفية تفجير مترو لندن , يدعى يحيى فاروق , ويبلغ من العمر 21 سنة".

واشار البيان الى الشرطة لاتزال تفتش منزلين بمقاطعة ساري غرب لندن ومطعمين في مدينة هونزلو , لافتا الى احراز تقدم في التحقيقات المرتبطة بالتفجير

ولم تعط الشرطة مزيد من التفاصيل, لكن وسائل اعلام بريطانية اكت, نقلا عن مصادر خاصة لم تسمها, ان فاروق لاجئ سوري

ومنحت بريطانيا لفاروق، الذي يتحدر من دمشق، , حق اللجوء في 2014 وتم مداهمة مسكنه في حي ستانويل في “ساري” جنوبي غرب لندن وهو أحد أحياء العاصمة الفخمة الذي قدمته الحكومة له بعد حصوله على اللجوء, بحسب مصادر اعلامية.

والمعتقل السوري هو المشتبه به الثاني في الهجوم الذي استهدف قطارات المترو في لندن، أما المعتقل الأول المشتبه به في القضية فهو شاب عراقي يبلغ من العمر 18 عاماً ، واعتقلته الشرطة البريطانية في مدينة دوفر جنوبي شرق بريطانيا

ووقع, يوم الجمعة ، انفجار في مترو أنفاق في محطة "بارسونز غرين" غربي العاصمة لندن, مما اسفر عن سقوط عشرات المصابين, في هجوم صنفته الشرطة على انه "ارهابي".\

وجاءت الحادثة بعد وقوع انفجار في قاعة احتفالات بمدينة مانشستر شمالي بريطانيا في ايار الماضي، ذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت بريطانيا، في 29 أب 2014 رفع حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.