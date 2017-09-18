سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح في رومانيا جراء عاصفة قوية ضربت غرب البلاد امس الاحد..

ونقلت وكالات انباء عن وزارة الداخلية الرومانية ان "8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 77 آخرون بجروح في غرب رومانيا بسبب عاصفة هبت بصورة مفاجئة ".

ووصفت الوزارة العاصفة بانها "قوية جدا", رغم انها لم تدم طويلا, حيث فاجأت سكان منطقة تيميسوارا الواقعة في غرب رومانيا قرب الحدود مع هنغاريا،

بدورها, قالت وزيرة داخلية رومانيا كارمن دان, انه "تم تشكيل خلية طوارئ للوقوف على أضرار العاصفة".

و سقط غالبية القتلى بينما كانوا في الخارج وقتل رجل بعدما سقطت شجرة عليه ولقي ثان المصير نفسه بعدما سقطت عليه لوحة إعلانات ومن بين الجرحى طفلان حالتهما حرجة.

من جهته، قال رئيس بلدية تيميسوارا نيكولاي روبو في مقابلة تلفزيونية ان "العاصفة اقتلعت أشجارا وسقوفا وقلبت شاحنات وقطعت شبكتي الماء والكهرباء".

بدورها, ذكرت الخبيرة في الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية تيودورا كومباناشو أن العاصفة "لم تكن متوقعة وقوتها نادرة"، وعزتها إلى "موجة حر استمرت لأيام عديدة بصورة غير معهودة".

يشار إلى أن العاصفة التي وصفت بانها " قوية" تسببت باقتلاع أشجار وأسطح منازل وسقوط إشارات مرور في غرب رومانيا .

وهبت العاصفة بصورة مفاجئة وبلغت سرعة رياحها 100 كيلومتر في الساعة, قبل أن تتجه شمالا نحو أوكرانيا.

سيريانيوز