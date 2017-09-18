استهدفت قذائف الهاون من جديد, يوم الاثنين, عدة مناطق في دمشق, بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عدة قذائف في محيط ملعب العباسيين و محيط سوق الهال بالزبلطاني ومحيط حي التجارة بدمشق, دون وورد انباء عن سقوط اصابات.

واشارت المصادر الى ان قذائف هاون سقطت على أوتستراد حرستا , بالاضافة لانفجار عدة رصاصات متفجرة في مساكن برزة.

وجاءت القذائف في ظل اندلاع معارك بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحة محور ‫‏جوبر عين ترما, وسط قصف من النظامي استهدف مواقعهم, بحسب معلومات متطابقة.

وكانت العاصمة دمشق شهدت هدوءا نسبيا من استهدافها بالقذائف, وذلك بعد أن شهدت أحياء عدة منها لاسيما الشهر الماضي سقوط قذائف هاون وصواريخ بالاضافة لرصاص متفجر, وسط ازدياد حدة عمليات قصف الجيش النظامي في على جوبر وعين ترما, في اطار حملة عسكرية بدأها في حزيران الماضي, قبل التوصل لاتفاق هدنة.