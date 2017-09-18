أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، يوم الاثنين, عن مشاورات يجريها خبراء روس وأمريكان بشكل مستمر حول سوريا, لاسيما الوضع في دير الزور, والتي تواجه عمليات عسكرية شرسة من اجل استعادتها من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وسائل اعلام روسية عن غاتيلوف قوله في تصريحات, ان "روسيا واميركا على مستوى الخبراء تبحثان الوضع المستقبلي في ريف دير الزور في سياق العمليات المستمرة لمحاربة تنظيم "داعش".

وكانت وكالة "سبوتنيك" أفادت نقلا مصدر عسكري دبلوماسي مطلع، بلقاء محتمل بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة، قد يعقد هذا الأسبوع لبحث تقاسم المسؤولية في ريف دير الزور.

وأوضح المصدر أن المبادرة بعقد مثل هذا اللقاء جاءت من "الجانب الأمريكي، فيما قدمت روسيا مقترحات مبدئية بشأن مناطق المسؤولية".

وجاء ذلك بعد اتهامات للبنتاغون بقصف المقاتلات الروسية عناصر تابعة لقسد في دير الزور, ما اسفر عن سقوط اصابات في صفوفها, الامر الذي نفته موسكو, معلنة أنها أبلغت الجانب الأمريكي مسبقا بنطاق عملياتها العسكرية في المنطقة..

وتدعم موسكو الجيش النظامي في عملياته العسكرية ضد "داعش" بدير الزور, حيث تمكن من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتواجه دير الزور حملتين عسكريتين ضد تنظيم "داعش" لطرده من المنطقة، الاولى يشنها الجيش النظامي, اما الثانية تشنها قوات قسد, المدعومة من التحالف الدولي, حيث وصلت الى منطقة صناعية على بعد كيلومترات إلى الشرق من مدينة دير الزور, لتصبح على بعد 15 كيلومترا من نقاط تمركز الجيش النظامي.