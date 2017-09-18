أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن القوات النظامية، عبرت إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات عند مدينة دير الزور، بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، وأن القوات الحكومية, وذلك بعد ايام على تصريحات لقوات سورية الديمقراطية بانها ستمنع الجيش النظامي من عبور نهر الفرات.









وقالت الدفاع الروسية في بيان لها ان "وحدات القوات الحكومية السورية، مدعومة بفرقة الدبابات الرابعة وبدعم القوات الجوية الفضائية الروسية، عبرت نهر الفرات في منطقة دير الزور، بواسطة جسر عائم أعدته الوحدات الهندسية. وطردت وحدات الهجوم بالجيش السوري مقاتلي "داعش" من عدد من القرى على الضفة الشرقية للفرات وتواصل التقدم باتجاه الشرق، موسعة "رأس الجسر" المستولى عليه".



وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" اعلنت الجمعة, أنها حددت خطوط حمراء لقوات النظام في ديرالزور مؤكدةً أنها لن تسمح للجيش النظامي بعبور نهر الفرات.



وكان الجيش النظامي أعلن، في 5 أيلول، أنه وبدعم عسكري جوي روسي، فك طوق الحصار عن مدينة دير الزور المحاصرة من قبل "داعش"، وتم التقاء قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.



ويقاتل كل من الجيش النظامي من جهة و"قوات سورية الديمقراطية" من جهة اخرى تنظيم داعش في دير الزور.







سيريانيوز