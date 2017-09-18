أخمد عناصر الدفاع المدني اللبناني، صباح الاثنين، حريقاً اندلع في مبنى السراي بزحلة، دون أن يؤدي لوقوع إصابات.

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام)، ان الحريق تجدد بعد اشتعال اوراق في الدائرة المالية، حيث تم اخلاء المبنى من الموظفين.

وأضافت الوكالة، ان اثنين من عناصر الأمن نقلوا الى المشفى بعد اصابتهم بحالة اغماء.

ويعمل موظفو سرايا زحلة، من مدنيين وعسكريين، منذ الصباح الباكر على ازالة الآثار والرواسب التي سببها الحريق الذي شب فجرا في الدائرة المالية في السرايا حيث قضى على قسم لا بأس به من المكاتب، وفقاً للوكالة.

وتقوم قوى الامن الداخلي بحراسة المكان واقفال بوابة الدائرة بانتظار وصول لجنة تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق، والمرجح ان يكون سببه احتكاك كهربائي، بحسب ما حددته كاميرات المراقبة.

وكان حريقاً نشب قبل أيام، في جبل رشميا، حيث اندلعت النيران في الاحراج الممتدة بين بلدات عين تراز – سبعل، بتاتر، رويسة النعمان ورشميا في قضاء عاليه.

سيريانيوز