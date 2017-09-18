العبادي يطلب رسميا تعليق خطط اجراء استفتاء على انفصال كردستان العراق أخبار العالم شارك

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الاثنين إن العبادي طلب رسميا تعليق خطط إجراء استفتاء على انفصال إقليم كردستان المقرر يوم 25 أيلول.









وقال مكتبه في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب العبادي "بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق".



والمحكمة معنية بحسم النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم وبينها كردستان لكنها لا تملك سبيلا لفرض قراراتها على الإقليم.



صوت برلمان إقليم كردستان العراق بالإجماع الجمعة، في أول جلسة له منذ عامين، على إجراء استفتاء الانفصال في موعده المحدد يوم الـ 25 الجاري.



صوت مجلس النواب العراقي, بغالبية مطلقة, منذ اكثر من اسبوع على رفض استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق.







وكان العبادي قال يوم السبت الماضي، ان بغداد مستعدة للتدخل عسكريا إذا أدى استفتاء إقليم كردستان إلى العنف, مشيرا الى ان الاستفتاء الذي سيجري في 25 أيلول الحالي "تصعيد خطير" وسيتسبب بانتهاك سيادة العراق.



وترفض الحكومة العراقية استفتاء إقليم كردستان، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.



وتعارض عدة دول في المنطقة وعلى مستوى المجتمع الدولي، خصوصًا تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.







سيريانيوز

2017-09-18 09:38:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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