أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن تعطيل الجهات العامة يوم الخميس المقبل الموافق لـ21 أيلول الجاري، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية.

وقالت الرئاسة في بلاغ، تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة إلى الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وتنص الفقرة ج من المادة 43 على انه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت سابقاً بلاغا حددت بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك من 1 وحتى 4 من أيلول الجاري.

سيريانيوز