قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم الاثنين، أن اجتماعا دوليا رفيع المستوى حول سوريا سيعقد في مقر الأمم المتحدة في الـ21 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن نيبينزيا قوله، "سيتم عقد اجتماع دولي رفيع المستوى حول سوريا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري على هامش الجلسة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وسوف يكون اجتماعا واسعا".

ولفت المندوب الروسي، الى ان الاجتماع يأتي بمبادرة من الاتحاد الأوروبي ولا علاقة له بالمجموعة الدولية لدعم سورية والتي تضم نحو عشرين دولة .

ويأتي تصريح المندوب الروسي، عقب ايام من اعلان السفيرة الفرنسية في موسكو سيلفي بيرمان, يوم السبت, أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ،ستبحث في نيويورك مبادرة فرنسا بشأن تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا.

وأضاف نيبينزيا انه "سوف تتم مناقشة العديد من المسائل الملحة المهمة والجادة بما فيها سبل حل الأزمتين في سوريا وليبيا وتطبيق اتفاق البرنامج النووي الإيراني، ومن المؤكد أن تتم مناقشة مسألة كوريا الديمقراطية حيث يتوقع أن تثير العديد من الوفود هذه القضية".

وأشار الى إن عددا كبيرا من "الفعاليات والأحداث ستجري خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وسنشارك فيها جميعا وسوف يسمع صوتنا هناك".

ومن المقرر عقد المناقشات العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة بين ال19 وال25 من أيلول الجاري على أن تعقد على هامشها العشرات من الاجتماعات.