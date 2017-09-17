النيران الصديقة تهدي باريس سان جيرمان فوزاً ثميناً على أولمبيك ليون بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

حسم باريس سان جيرمان موقعته النارية أمام مضيفه أولمبيك ليون لصالحه بفوز ثمين 2-0 الأحد في قمة منافسات الجولة السادسة.

سجل ثنائية الفريق الباريسي مدافعي ليون مارسيلو وجيريمي موريل بالخطأ في مرمى فريقيهما، في الدقيقتين 75 و86، ليحقق العملاق الباريسي العلامة الكاملة بست انتصارات متتالية في الصدارة، برصيد 18 نقطة، بينما نال ليون خسارته الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس.



وجد باريس سان جيرمان صعوبات كبيرة خلال المباراة، حيث حاصر منافسه طوال الشوط الأول، إلا أنه لم يهدد المرمى سوى بضربة رأس لتياجو سيلفا، وفرصة أخرى لنيمار، بينما تعطلت المفاتيح الهجومية الأخرى كيليان مبابي وجوليان دراكسلر وكافاني وكذلك ظهيري الجنب داني ألفيس وكورازوا.



واقترب فريق ليون أكثر من المرمى في الشوط الثاني، حيث أهدر مارسيلو فرصة ثمينة بضربة رأس في يد ألفونس أريولا، بينما تصدت العارضة لتسديدة قوية لتانجوي ندومبلي في الدقيقة 69.



كانت هذه الهجمة نقطة تحول في المباراة، مع دخول أيضًا يوري بيرشتيتشي وجيوفاني لو سيلسو مكان كورزاوا ودراكسلر، حيث خطف سان جيرمان الهدف الأول بمهارة من لو سيلسو، بعدها رفع كرة عرضية، خطفها كافاني بكعبه، وأكملها مارسيلو بالخطأ في مرماه.



وبعد الهدف الأول بخمس دقائق، تعرض كيليان مبابي لعرقلة من فيرلان ميندي، تصدى لها كافاني، ولكن حارس المرمى أنتوني لوبيز تصدى لها بمساعدة العارضة، إلا أن الفريق الباريسي واصل ضغطه، حيث لعبها نيمار كرة بينية، وصلت إلى مبابي الذي حاول التسديد في المرمى، ليساعده جيريمي موريل في وضعها بالشباك. سيريانيوز 2017-09-17 19:19:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق