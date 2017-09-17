بدأت "غوغل" بالترويج لتاريخ حدث إطلاق النسخة الجديدة من هاتف Pixel في الرابع من الشهر القادم وهو ذات تاريخ إصدار نسخة الهاتف السابقة.

وبحسب التقنية بلا حدود، فإن الفيديو الترويجي من "غوغل" يعرض مواصفات وشكل هاتفPixel 2 القادم والذي ستصنعه HTC وهاتف Pixel 2 XL والذي من المتوقع أن تُصنعهLG.

وعرضت "غوغل" بعض الأسئلة ضمن الفيديو، مثل "لماذا الصور مشوشة" والتي قد تُشير إلى أن الهاتف سيأتي بمثبت الصور البصري OIS، حيث تملك HTC بعض أفضل مُثبت صور بصري في الصناعة.

ومن الأسئلة أيضاً، "لماذا تزيد حرارة الهاتف أو كونه بطيء؟"، وقد تكون هذه الطريقة للإشارة إلى جهاز بلوحة خلفية وأمامية زجاجية.