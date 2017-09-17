عاد ريال مدريد حامل اللقب من ملعب "أنويتا" بفوز ثمين على مضيفه ريال سوسييداد 3-1، الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف ريال سوسييداد الذي لقي خسارته الأولى هذا الموسم، ونقطتين خلف إشبيلية الثاني، وأربع نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي كان تغلب على خيتافي 2-1 السبت.



ونجح ريال بالتسجيل في آخر 73 مباراة في جميع المسابقات، فعادل رقم نادي سانتوس البرازيلي في أيام أسطورته بيليه الذي سجل أيضاً في 73 مباراة (74 بحسب بعض المراجع) متتالية بين 1961 و1963.



ومنح بورخا مايورال التقدم لريال مدريد في الدقيقة 19 حين حضر له سيرخيو راموس كرة فسددها من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى للمرمى.



لكن سوسييداد أدرك التعادل بعد تسع دقائق عبر انطلاقة سريعة وكرة عالية من الفارو أودريوزولا من الجهة اليمنى تابعها كيفن رودريغيز بلمسة واحدة بيسراه من تحت الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي أخطأ في السيطرة عليها.



وحملت الدقيقة 36 مفارقة غريبة، فبعد أن أصاب رودريغيز عارضة ريال، ارتدت الكرة بهجمة معاكسة سريعة وصلت إلى بورخا مايورال في الجهة اليمنى فمررها أمام المرمى سوسييداد لكن رودريغيز نفسه المتراجع بسرعة حولها عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.



وبعد سلسلة من الهجمات المتبادلة في الشوط الثاني، سجل بايل الهدف الثالث لريال بعد ان تلقى كرة طويلة من إيسكو سار بها ثم تابعها من فوق الحارس الذي خرج للتصدي له في الدقيقة 61.



وهو الهدف السادس لبايل في ملعب "أنويتا" منذ 2014.