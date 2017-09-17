وبحسب بيانات نشرتها "وكالة TENAA"، فإن بطارية "آيفون 8" سعتها 1821 ميلي امبير بينما كانت بطارية "آيفون "7 حوالي 1960 ميلي أمبير ما يعني أنها أصغر ويفترض نظرياً أن تشغل الهاتف أقل.

وقد تكون "آبل" قد عملت بشكل جيد على قضية تخفيض الاستهلاك من ناحية المعالج ونظام التشغيل والتعامل مع مختلف المهام بنوى مختلفة من المعالج.

وكشفت البيانات عن حجم بطارية "آيفون 8" بلس التي بلغت 2675 ميلي أمبير وهي أيضاً أصغر من "آيفون 7 بلس" التي كانت 2900 ميلي أمبير