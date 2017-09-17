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"غوغل" تقرر كتم الأصوات التلقائية في متصفح "كروم"
علوم وتكنولوجيا

قررت "غوغل" إيقاف تشغيل الأصوات التلقائية للاعلانات وباقي أصوات مقاطع الفيديو التي تظهر فجأة أثناء التصفح عبر "غوغل كروم".


وبحسب مدونة " متصفح "كروم" الرسمية blog.chromium، فإن "غوغل" ستضيف خياراً لتعطيل التشغيل التلقائي للاعلانات ومقاطع الفيديو للمواقع التي يزورها المستخدم، وسيكون هناك خيار لحظر اي صوت يتم تشغيله تلقائياً لجميع المواقع .

 

وترغب "غوغل" في توحيد تجربة التصفح على الهاتف وعلى سطح المكتب لذلك ستقوم بخطوة جديدة لصالح مستخدمين المتصفح على الكمبيوتر بالخطوة الجديدة .

 

ومن المقرر أن يظهر الخيار الجديد لكتم الأصوات في النسخة القادمة من متصفح كروم 64 والتي من المتوقع ان يتم إطلاقها قريباً.
2017-09-17 21:07:19
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