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"غوغل" تقرر كتم الأصوات التلقائية في متصفح "كروم"
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علوم وتكنولوجيا
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قررت
"غوغل" إيقاف تشغيل الأصوات التلقائية للاعلانات وباقي أصوات مقاطع الفيديو التي
تظهر فجأة أثناء التصفح عبر "غوغل كروم".
وبحسب مدونة " متصفح "كروم" الرسمية blog.chromium، فإن "غوغل" ستضيف خياراً
لتعطيل التشغيل التلقائي للاعلانات ومقاطع الفيديو للمواقع التي يزورها
المستخدم، وسيكون هناك خيار لحظر اي صوت يتم تشغيله تلقائياً لجميع المواقع .
وترغب "غوغل" في توحيد تجربة التصفح على الهاتف وعلى سطح المكتب لذلك ستقوم
بخطوة جديدة لصالح مستخدمين المتصفح على الكمبيوتر بالخطوة الجديدة .
ومن المقرر أن يظهر الخيار الجديد لكتم الأصوات في النسخة القادمة من متصفح
كروم 64 والتي من المتوقع ان يتم إطلاقها قريباً.
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2017-09-17 21:07:19
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