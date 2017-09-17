تختبر "فيسبوك" ميزة جديدة للتخلص من منشورات بعض الأصدقاء المزعجين دون الغاء صداقتهم، عبر كتمهم.

وبحسب techcrunch، فإن الكتم سيكون لفترة مؤقتة تصل إلى شهر، وسيتم ذلك عبر خيار جديد بجانب إلغاء المتابعة وهو الكتم أو الغفوة Snooze وبالضغط عليه يمكن الاختيار ما بين 24 ساعة، أسبوع، أو شهر كامل.



ولا تنحصر الميزة الجديدة بالأصدقاء فقط، ويمكن كتم منشورات الصفحات والمجموعات التي يمكن اختيارها، ما يساعد على فلترة آخر الأخبار أثناء فترات معينة مثل المباريات الرياضية التي يصاحبها نشر الكثير جداً من المنشورات التي قد لا تهم المستخدم وتغطي على باقي المنشورات.



وحالياً لم تظهر هذه الميزة إلا لدى بعض المستخدمين، وهي قيد الاختبار، ومن المتوقع أن تصل لعموم مستخدمي "فيسبوك" قريباً.