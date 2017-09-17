أثار سعر هاتف "آيفون X" الذي يبدأ من 999 دولاراً، ويصل إلى 1150 دولاراً للنموذج بسعة 256 غيغابايت، التساؤلات عما إذا كان هناك أحد بالفعل مستعد لدفع مثل هذا المبلغ لهاتف "آيفون".

وبحسب "theverge"، فإن وضع "آبل" مثل هذا السعر الذي لا يأتي في متناول الكثيرين قد يكون تأكيداً من الشركة على أنها علامة تجارية للأغنياء ومحبي التظاهر فقط.



ومن جهة أخرى، فهواتف "آيفون" اليوم قادرة على تقديم تجارب واقع افتراضي وواقع معزز، وتصوير صور احترافية ومقاطع فيديو بدقة 4K، وتقديم تجارب ألعاب شبيهه بأجهزة Xbox 360 وPS3 بالإضافة لسرعة بيانات لم تكن متوفرة منذ عشر سنوات.



ويعتبر وصول "آيفون X" يُشير إلى أن "آبل" بدأت تُسعر على حسب دور الهواتف الذي تلعبه في حياة المستخدمين مستقبلاً، فهم قد لا يحتاجوا بعض المميزات المقدمة في الوقت الحالي لعيش حياة طبيعية كميزة التعرف على الوجه أو شاشة OLED أو تجارب الواقع المعزز وغيرها، إلا أن "آبل" ترى أن مستقبل التكنولوجيا يبقى متمركزًا حول الهواتف الذكية.

ومنذ عدة سنوات كان العملاء يتعجبون حين إصدار هاتف بسعر مرتفع كـ 750 دولار على سبيل المثال، إلا أنهم استمروا في الشراء أكثر كل عام. وفي 2015 باعت "آبل" 231.5 مليون آيفون؛ لكن المبيعات انخفضت بعد ذلك في الأغلب لتمهد لوصول آيفون X.