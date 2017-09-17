بروسيا دورتموند يكتسح كولن بخماسية ويعتلي صدارة الدوري الألماني اخبار الرياضة شارك

اعتلى بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد اكتساحه ضيفه كولن بخماسية نظيفة الاحد في ختام المرحلة الرابعة.

ورفع دورتموند رصيده الى 10 نقاط، بفارق الأهداف أمام هانوفر الصاعد من الدرجة الثانية والذي تغلب على هامبورغ 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.



ولم يخسر دورتموند وهانوفر في البطولة حتى الآن، في حين أن بايرن ميونيخ بطل المواسم الخمسة الماضية سقط امام هوفنهايم صفر-2 في المرحلة السابقة.



ويسعى دورتموند إلى إنهاء سيطرة بايرن على اللقب المحلي، فقدم عرضاً قوياً أمام كولن الأخير ملحقاً به الخسارة الرابعة على التوالي.



يذكر أن دورتموند، الذي تلقى خسارة قاسية أمام مضيفه توتنهام الانكليزي 1-3 في دوري أبطال أوروبا، افتقد عدداً من نجومه كماريو غوتسه وأندري شورله بسبب الإصابة.



بكر دورتموند في التسجيل وتحديداً في الدقيقة الثانية حين استغل خطأ دفاعيا وصلت منه الكرة إلى الأوكراني أندري يارمولنكو فمررها من الجهة اليمنى إلى ماكسيميليان فيليب الذي وضعها برأسه في الزاوية اليمنى للمرمى.



وبسط دورتموند سيطرة شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول وحصل على عدد كبير من الفرص عبر الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ ويارمولنكو واليوناني سقراطريس إلى أن نجح الأخير في خطف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.



وأثار هدف سقراطيس احتجاج لاعبي كولن الذين اعتبروا أن صافرة الحكم سبقت دخول الكرة إلى المرمى، لكن الأخير اعتمد الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.



واصل دورتموند أفضليته المطلقة على المجريات ونجح في ترجمة ثلاث من الفرص التي سنحت له في الشوط الثاني لتعزيز النتيجة عبر أوبامياغ (59 من ركلة جزاء و60) وفيليب مجددا (69).



واستخدمت تقنية الفيديو أيضاً لاحتساب ركلة الجزاء.



وكان أوباميانغ توّج هدافاً للدوري الألماني في الموسم الماضي أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.



وتعادل هوفنهايم مع ضيفه هرتا برلين 1-1. سجل للأول ساندرو فاغنر (6)، وللثاني ألكسندر أسوين (55).



ورفع هوفنهايم رصيده إلى 8 نقاط فانهى المرحلة في المركز الخامس، وهرتا برلين رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.



وحقق باير ليفركوزن فوزاً كاسحاً على ضيفه فرايبورغ بأربعة اهداف نظيفة لكيفن فولاند (21 و34) والتشيلي تشارلز ارانغويز (29) وجوليان براندت (86).



وهو الفوز الأول لباير ليفركوزن هذا الموسم بعد تعادل وخسارتين فرفع رصيده الى 4 نقاط في المركز الثاني عشر، في حين لقي فرايبورغ خسارته الثانية مقابل تعادلين وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز السادس عشر. سيريانيوز

2017-09-17 18:58:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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