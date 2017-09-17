اكتسح نابولي ضيفه بينيفنتو الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء بستة أهداف نظيفة، وفاز الميلان 2-1 على أودينيزي الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الايطالي لكرة القدم

وسجل أهداف نابولي لبرازيلي ألان لوريرو (3) ولورنزو إينسيني (15) والبلجيكي درايس ميرتنز (27 و65 و90 من ركلتي جزاء) والإسباني خوسيه كاليخون (32).



وعوض ميلان خسارته القاسية أمام لاتسيو 1-4 في المرحلة السابقة وتغلب على ضيفه أودينيزي بهدفين للكرواتي نيكولا كالينيتش (22 و31) مقابل هدف لكيفن لاسانيا (28).



ورفع ميلان، الساعي إلى استعادة أمجاده بعد انتقال ملكيته إلى مستثمرين صينيين، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.



كما فاز كالياري على سبال بهدفين لباريا (17) وجواو بدرو (68)، وتعادل تورينو مع سمبدوريا بهدفين لبازيلي (13) وبيلوتي (15) مقابل هدفين لزاباتا (1) وكواغلياريلا (34).