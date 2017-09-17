تلاعب مانشستر يونايتد، بضيفه إيفرتون، بفوز ثمين ومستحق بأربعة أهداف دون رد الأحد بملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف الشياطين الحمر، أنطونيو فالنسيا وهنريك مخيتاريان وروميلو لوكاكو وأنتوني مارتيال من ركلة جزاء في الدقائق 4 و84 و89 و92 ، ليرفع مانشستر رصيده إلى 13 نقطة ليتقاسم الصدارة مع جاره مانشستر سيتي بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز 18.



بدأ أصحاب الأرض اللقاء بسيناريو مثالي، حيث لعب نيمانيا ماتيتش، كرة عرضية، قابلها فالنسيا بتسديدة مباشرة، في المقص الأيمن، مسجلاً الهدف الأول في وقت مبكر، بعدها فرض مانشستر سيطرته، وكاد أن يحسم اللقاء في الشوط الأول، لولا تألق جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، ورعونة لوكاكو وراشفورد في إضاعة الهجمات.



انهار إيفرتون تمامًا في الدقائق العشرة الأخيرة، وتلقى مرماه 3 أهداف، حيث لعب لوكاكو كرة إلى مخيتاريان ليضعها بسهولة في الشباك، قبل أن يغادر الملعب ليشارك مكانه أنتوني مارتيال.



ووسط عشوائية شديدة في دفاع إيفرتون، تسلل لوكاكو في العمق، ليتابع كرة عرضية بقدمه في الشباك، محرزًا الهدف الثالث في شباك ناديه القديم، بعدها أضاف مارتيال الهدف الرابع من ركلة جزاء نتيجة لمسة يد من لاعب الوسط مورجان شنايدرلين، لينال الضيوف هزيمة ثقيلة، ويتراجعوا إلى منطقة الخطر والأندية المهددة بالهبوط، بينما واصل الشياطين الحمر معدلهم التهديفي القوي هذا الموسم في البريميير ليج.