سمحت السلطات الفرنسية, يوم الأحد, بإقلاع طائرة بريطانية بعد إخلائها من المسافرين وتفتيشها في مطار شارل ديغول في باريس, عقب تلقي إنذار كاذب.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الشرطة الفرنسية ,قولها "تبين أن إنذارا كاذبا تسبب في إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في مطار شارل ديغول بباريس صباح يوم الأحد".

وأضافت الشرطة الفرنسية أن "الكلاب البوليسية تفقدت الطائرة وتبين أنه ليس هناك خطر", مضيفة أنها "رفعت التحذير".

وكان مسؤول بمطار شارل ديجول قال في وقت سابق يوم الأحد, أنه تم إجلاء ركاب الطائرة "لأسباب أمنية" قبل أن تقلع الرحلة رقم بي.إيه303 متوجهة إلى مطار هيثرو في لندن.

ولم يتم ذكر أي تفاصيل إضافية حول الإنذار الكاذب والظروف الأمنية التي رافقت الإجراء.

وتعيش عدة مدن ودول أوروبية حالة من الاستنفار الأمني عقب حدوث هجمات إرهابية وحوادث إطلاق نار أدت لسقوط المئات من القتلى والجرحى.

سيريانيوز