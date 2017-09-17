لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون، يوم الاحد، جراء انفجار استهدف سوقاً في خوست في جنوب شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب ) عن قائد الشرطة في مدينة خوست فيض الله خيرت قوله ان "تفجير عبوة عن بعد عبر جهاز هاتف نقال، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح 14 في إحدى الأسواق".

ومن جهته أكد المسؤول في الإدارة الصحية في مدينة خوست حبيب شاه أنصاري، سقوط أربعة قتلى وأكثر من عشرة جرحى تم نقلهم إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار حوالى الساعة (7:30 بتوقيت غرينيتش)، لدى توجه الناس إلى السوق لشراء موسيقى وفيديوات يمكن تحميلها على هواتفهم النقالة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، الذي وقت في منطقة حدودية مع مناطق تواجد حركة "طالبان"، والمجاورة للمناطق القبلية في باكستان الخارجة على سلطة الحكومة المركزية في إسلام أباد.

يشار إلى ان استهداف أسواق ومحال بيع تسجيلات الموسيقى والفيديو في افغانستان، تكرر من قبل المتمردين بين العامين 1996 و2001.

سيريانيوز