أصدر وزير التعليم العالي عاطف النداف قرارا سمح بموجبه للطلاب الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة (العلمي- الأدبي- المهني), التسجيل في المعهد الذي يرغبونه, ولكن بشروط.

ويشمل القرار, بحسب صحيفة (الوطن) المحلية, الطلاب غير المتقدمين للمفاضلة ولم يسجلوا تسجيلاً مباشراً من 2011 لـ2016.

ونص القرار على توافر شروط للتسجيل بأن يحقق الطالب جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختصاص الذي يرغب به في عام حصوله على الشهادة وان يحقق شرط العمر في عام حصوله على الثانوية، على أن يتقدم بطلبه إلى مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعات من 17/9/2017 ولغاية 1/10/2017

كما يجب ان يقدم الطالب تعهد خطي بأنه غير حاصل على قبول آخر في المعاهد أو الجامعات الحكومية، ويسدد الطالب الرسوم التي يسددها أمثاله المستجدون للعام الدراسي 2018-2017، وفق نظام التعليم الذي اختاره.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية الذي تقدم إلى المفاضلة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام 2016- 2017، وقبل في معهد ولم يسجل، أن يسجل في هذا المعهد في بداية العام الدراسي 2017-2018 ولغاية1/10/2017، على أن يراعى في هذه الحالة إذا كان هناك عدة اختصاصات متعددة في المعهد يقبل الطالب في الاختصاص الذي يحقق شروطه في عام القبول.

ويجب على الطالب المشمول بأحكام هذه المادة ان يسدد الرسوم التي يسددها أمثاله المستجدون للعام الدراسي 2017-2018، وفق نظام القبول الذي قبل فيه الطالب في المعهد ولا تعد الفترة من تاريخ القبول وحتى العام الدراسي 2017-2018 من فترات التسجيل أو الرسوم في المعهد.

وسمحت المادة الثالثة للطالب المشمول بأحكام المادة الثانية من هذا القرار المقبول بموجب المفاضلة العامة، بالتسجيل في معهد اخر يحقق شروطه وفق نظام التعليم الموازي وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعات من 17/9/2017 ولغاية 1/10/2017.

ويستثنى من أحكام المواد السابقة المعاهد التي يحتاج القبول فيها النجاح في فحص مقابلة أو مسابقة قبل القبول.

ولا تحتسب فترة الانقطاع عن التسجيل والدوام (لمدة فصل دراسي كامل أو عام دراسي) خلال الفترة منذ بداية العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام 2016-2017 من فترة المكوث المسموح بها في المعهد، ويقصد في معرض تطبيق هذه المادة الانقطاع عن أي امتحان في ذلك الفصل.

ولا يحق للطالب المسجل المشمول بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار تغيير قيده إلى معهد آخر، كما لا يستفيد الطالب المسجل استناداً إلى المواد (1-2-3) من هذا القرار من قبول أوائل المعاهد في الكليات المقابلة ولو حقق بقية الشروط.

وعن هدف القرار, اوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والمعاهد رياض طيفور, في تصريح للوطن, ان إن القرار يأتي "تقديراً ومراعاة لظروف الطلاب ممن لم يتقدموا للمفاضلة خلال سنوات الأزمة ليسمح لهم التسجيل في الجامعات ومعاملتهم معاملة الطلاب المستجدين".

ويشمل القرار 203 معاهد تقانية, حيث يوجد 57 معهداً تابعاً لوزارة التعليم العالي و140 معهداً تقانياً تابعاً لمختلف وزارات الدولة, بحسب التعليم العالي.