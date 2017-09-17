ابتعد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في صدارة ترتيب بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان بعد أن حقق فوزه الثالث على التوالي الأحد بحلوله في المركز الاول في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، في حين انسحب منافسه المباشر الألماني سيباستيان فيتيل (فيراري) في اللفة الأولى.

ورفع هاميلتون رصيده في صدارة ترتيب بطولة العالم الى 263 نقطة، بفارق 28 نقطة أمام فيتيل.



وتقدم هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات أعوام 2008 و2014 و2015 في سباق اليوم على الأسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) وزميله في مرسيدس الفنلندي فاليري بوتاس.



كما رفع هاميلتون رصيده إلى 60 فوزاً في بطولة العالم للفورمولا وان حتى الآن، وهو كان انتزع صدارة ترتيب البطولة من فيتل قبل اسبوعين للمرة الأولى هذا الموسم بفوزه بسباق جائزة إيطاليا على حلبة مونزا.



واضطر فيتل (32 عاماً) أول المنطلقين إلى الانسحاب من اللفة الأولى للسباق الذي انطلق تحت المطر إثر اصطدام مع زميله في الفريق الفنلندي كيمي رايكونن وسائق ريد بول ماكس فيرشتابن في اللفة الأولى، وهو الانسحاب الأول لفيتل هذا الموسم.



وبدورهما اضطر كل من رايكونن وفيرشتابن إلى الانسحاب.



ودخلت سيارة الأمان مباشرة عقب الحادث، في الوقت الذي استغل فيه هاميلتون الذي انطلق من المركز الخامس، الموقف وانتزع صدارة السباق، ونجح في الاحتفاظ بها حتى النهاية.



ويعتبر انسحاب فيتل ضربة قوية له إذ كان الألماني مرشحاً قوياً للتتويج بسباق متعرج وحار على حلبة مارينا باي لا سيما انه انطلق من المركز الاول وسبق له أن أحرزه أربع مرات في 9 مشاركات أعوام 2011 و2012 و2013 و2015 فيما خرج هاميلتون فائزاً عامي 2009 و2014.



وأصبح ترتيب بطولة العالم للسائقين على النحو التالي:



1- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 263 نقطة

2- الالماني سيباسيتان فيتل (فيراري) 235 نقطة

3- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 212 نقطة

4- الاسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) 162 نقطة

5- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) 138 نقطة