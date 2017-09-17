التعادل السلبي يسيطر على "ديربي" العاصمة لندن بين تشلسي وجاره الارسنال اخبار الرياضة شارك

انتهت قمة المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي بين تشيلسي وجاره الضيف أرسنال، "ديربي" العاصمة لندن، بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب ستامفورد بريدج .

ووصل تشيلسي إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث، أما رجال المدرب الفرنسي أرسن فينغر فحصدوا نقطتهم السابعة في المركز 12.



ولعب تشيلسي ناقص الصفوف قبل دقائق من النهاية بعد طرد مدافعه البرازيلي ديفيد لويز 87 لنيله الإنذار الثاني.



واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة ولاحت لكلاهما عدة فرص محققة لكن لم يتم استغلالها ليكون التعادل السلبي هو سيد الموقف في النهاية.



وتعادل تشيلسي للمرة الأولى هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة كما تعادل ارسنال للمرة الاولى مقابل انتصارين وهزيمتين. سيريانيوز 2017-09-17 14:47:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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