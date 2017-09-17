فرض الأرجنتيني باولو ديبالا نفسه نجماً في المباراة ضد المضيف ساسوولو الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الايطالي لكرة القدم بتسجيله ثلاثية الفوز 3-1 وأعاد حامل اللقب إلى استعادة التوازن والصدارة.

ومنح ديبالا الذي خاض مباراته الـ100 مع يوفنتوس منذ انتقاله الى صفوفه قادما من باليرمو صيف 2015، التقدم لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقة 16 من تسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة، وأضاف الثاني مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية ذكية زاحفة من داخل المنطقة (46)، قبل أن يختم المهرجان بهدف ثالث رائع من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (63).



وهي الثلاثية الثانية لديبالا هذا الموسم بعد الأولى في مرمى المضيف جنوى في المرحلة الثانية.



ورفع ديبالا رصيده إلى 8 أهداف حتى الآن هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق 3 أهداف أمام مواطنه مهاجم انتر ميلان ماورو ايكاردي.



وبات ديبالا أول لاعب يهز الشباك في أول 4 مباريات في الكالشيو منذ لوكا طوني موسم 2005-2006.



وسجل ماتيو بوليتانو هدف الشرف لساسوولو في الدقيقة 51.



واستعاد يوفنتوس توازنه بعد خسارته المذلة أمام برشلونة الاسباني صفر-3 الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وهو الفوز الرابع على التوالي ليوفنتوس فرفع رصيده إلى 12 نقطة ولحق بانتر ميلان إلى الصدارة بعدما كان الأخير انفرد بها السبت اثر فوزه الصعب على مضيفه كروتوني 2-صفر في افتتاح المرحلة التي شهدت فوز فيورنتينا على بولونيا 2-1، وروما على هيلاس فيرونا 3-صفر.



في المقابل، تجمد رصيد ساسوولو عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر بعدما مني بخسارته الثالثة على التوالي عقب تعادله في المرحلة الأولى.