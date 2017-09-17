أعلن العراق، يوم الأحد، أن مقاتلاته استهدفت مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) داخل الأراضي السورية على مقربة من حدود البلدين، وذلك لأول مرة منذ شباط الماضي.

وقالت خلية "الصقور" الاستخباراتية، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقي، في بيان، أن المقاتلات العراقية استهدفت 6 مواقع لتنظيم "داعش" في منطقة الميادين السورية القريبة من حدود العراق.

ولفت البيان الى "الغارات تمت بالتنسيق مع اللجنة الرباعية المكونة من إيران وسوريا (النظام) وروسيا والعراق".

وبينت الخلية، في بيانها، أن تلك الغارات "أدت الى تفجير 3 عجلات مفخخة ومستودع للذخيرة والأحزمة والعبوات الناسفة وقتل وجرح العشرات من عصابات داعش ".

وكانت بغداد نفذت في شباط الماضي، غارا جوية على مواقع لداعش في البوكمال والحصيبة داخل سوريا.

وانحسرت مناطق سيطرة "داعش" في سوريا والعراق، بعد ان كان بسط نفوذه على ثلث مساحة العراق في صيف 2014 فضلاً عن أراضي شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية وأعلن عليه "دولة خلافة".

سيريانيوز