أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الأحد, انه تم إبلاغ الشركاء الأمريكيين بحدود عملياتها العسكرية في دير الزور, لتجنب أي تصعيد, مؤكدة استهداف أهدافا مستطلعة ومؤكدة على المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), وذلك تعليقا على اتهامات موسكو بقصف قوات "سوريا الديمقراطية في دير الزور.

واوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف, في بيان, نشرته وكالات انباء روسية, انه "من أجل تجنب تصعيد غير مرغوب، فإن قيادة القوات الروسية المتواجدة في سوريا وعبر قنوات الاتصال القائمة، أعلمت الشركاء الأمريكيين مسبقا بحدود العملية العسكرية فى دير الزور".

وجاء البيان تعليقا على اتهام البنتاغون امس الطيران الروسي بضرب هدفا شرق الفرات في سوريا قرب ديرالزور ما أدى إلى إصابات في صفوف قوات يدعمها التحالف.

كما وجهت "قوات سوريا الديمقراطية"، امس السبت ، اتهاماً لطيران الجيش النظامي والطيران الروسي باستهداف مقاتليها شرق الفرات، ما ادى لإصابة 6 منهم, الامر الذي نفته موسكو.

واشار البيان الى ان موسكو "لم ترصد خلال الأيام الأخيرة أي معارك بين داعش وقوات أخرى شرق نهر الفرات".

وتدعم موسكو الجيش النظامي في عملياته العسكرية ضد "داعش" بدير الزور, حيث تمكن من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, فيما يسعى لعبور نهر الفرات والوصول إلى الضفة الشمالية "الجزيرة", وهو الامر الذي رفضه التحالف الدولي.

فيما وصلت قوات " سوريا الديمقراطية", المدعومة امريكيا, الى منطقة صناعية على بعد كيلومترات إلى الشرق من مدينة دير الزور, لتصبح على بعد 15 كيلومترا من نقاط تمركز الجيش النظامي, حيث أثار التقدم ضد "داعش" المخاوف من أنه قد يضع القوات في مواجهة مع الجيش النظامي.

ويواجه تنظيم "داعش" حملة لطرده من المنطقة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.