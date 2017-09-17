أعلن الرئيس بشار الاسد, يوم الأحد, ان الزيارات التي تقوم بها الوفود الأوروبية إلى سوريا قد تغير الرأي العام الغربي حيال مايجري في البلاد.

وأوضح الاسد, خلال استقباله وفداً برلمانياً إيطاليا برئاسة السناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ, بحسب وكالة (سانا), ان اطلاع الوفود الاوروبية خلال زيارتهم لسوريا على الوقائع كما هي يمكن أن تؤدي دوراً مهما في تعزيز بوادر تغير الرأي العام الغربي تجاه ما يجري في سوريا".

وكان الاسد اعلن مؤخرا ان المواقف تبدلت بفضل صمود الشعب وصمود الدولة وصمود القوات المسلحة, والرأي العام العالمي تغير تجاه سوريا والرأي العام الغربي تغير بشكل خاص.

وجدد الأسد اتهامه "بعض الحكومات الغربية بمواصلة دعمها التنظيمات الإرهابية في سوريا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر رغم ما بدأت تعانيه من ارتداد هذا الإرهاب على شعوب تلك الدول".

وتتهم السلطات السورية دولا عربية وأجنبية, وعلى راسها قطر والسعودية وتركيا, بدعم وتسليح المعارضة المسلحة من بينها جماعات جهادية للقيام باعمال ارهابية في البلاد، في حين تُحمل المعارضة السلطات السورية المسؤولية عن "تدمير المدن وقتل المدنيين".