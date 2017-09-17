اجرى وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون ونظيره الروسي سيرغي لافروف, مباحثات هاتفية, مساء السبت, بشأن الوضع في سوريا , في اتصال هو الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية, في بيان نشرته وكالة (رويترز) ان الوزيرين بحثا "تطبيق قرارات محادثات السلام الأخيرة في استانا بشأن سوريا ومحادثات جنيف المرتقبة".

وجرت الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن سوريا، يومي الخميس 14 و الجمعة 15 أيلول الجاري, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة و الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) والأمم المتحدة والولايات المِتحدة .

وتوصلت الدول الضامنة, خلال مباحثات استانا الاخيرة , لاتفاق حول اقامة مناطق "خفض التوتر" في سوريا من ضمنها ادلب, ونشر مراقبين من الدول الثلاث على حدود ادلب.

وتجري مساعي دولية لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا, دون صدور أي موعد دقيق حتى الآن بشأن انعقاده .

يشار الى ان الاتصال هو الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة, حيث بحث لافروف وتيلرسون الجمعة الماضي الوضع السوري وشددا على على تثبيت مناطق خفض التوتر في سوريا.

سيريانيوز