تواردت أنباء, مساء يوم السبت, عن اسقاط طائرة حربية شرق دير الزور , وسط تضارب الأنباء حول هويتها ومنفذ العملية.

وأفادت مصادر معارضة و ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي, بسقوط طائرة حربية فوق بلدة البوليل شرق مدينة دير الزور.

وتضاربت الانباء بشان هوية الطائرة, حيث تحدثت بعض المصادر عن إصابة طائرة حربية روسية كانت تحلق في أجواء البوليل على علو منخفض, في وقت اشارت مصادر اخرى الى اسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في المنطقة.

فيما ذكرت مصادر اخرى ان طائرة حربية سقطت في أجواء بلدة البوليل بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بالقرب من مطار دير الزور العسكري, لكن دون الاشارة الى هوية الطائرة.

كما تضاربت الانباء بشان منفذ العملية, حيث قالت مصادر وناشطون ان تنظيم "داعش" هو من اسقط الطائرة, فيما اشارت مصادر اخرى الى ان قوات "سوريا الديمقراطية" قامت بالعملية, رداً على قصف النظامي لموقع للقوات.

ووجهت "قوات سوريا الديمقراطية"، امس السبت ، اتهاماً لطيران الجيش النظامي والطيران الروسي باستهداف مقاتليها شرق الفرات، ما ادى لإصابة 6 منهم, الامر الذي نفته موسكو.

وياتي ذلك في وقت يواجه فيه تنظيم "داعش" حملة لطرده من دير الزور، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقع داعش في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

و تواجه دير الزور عمليتين عسكريتين منفصلتين ضد "داعش", الاولى يشنها النظامي , بدعم روسيا, حيث تمكن من فك الحصار عن القوات الموالية له المحاصرة داخل المدينة عبر محور تدمر السخنة في الصحراء السورية, والثانية ينفذها مقاتلون اكراد, بدعم من التحالف.

ويشار إلى أنه سبق وتم الإعلان عن إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

سيريانيوز