سقط قتلى, يوم السبت, جراء قصف شنه التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على ريف دير الزور.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن "طائرات التحالف نفذت غارات على الأحياء في مدينة الميادين وبلدة محكان , ما تسبب بمقتل 12 مدنيا معظمهم أطفال ونساء ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم".

ولم يعلق التحالف حتى الان على هذه الانباء.a

وجاءت الحادثة بعد 4 ايام على سقوط قتلى بغارات للتحالف الدولي على قرية الشهابات بريف دير الزور الشمالي..

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

واعترف التحالف بتسببه بمقتل مدنيين خلال الغارات التي شنها على معاقل تنظيم "داعش", حيث وصل عدد القتلى المدنيين الى 685 منذ بدء عملياته العسكرية.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".