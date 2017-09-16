أكد البنتاغون يوم السبت إن طائرات روسية قصفت هدفا بشرق نهر الفرات قرب دير الزور في سوريا رغم علمها بوجود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن ومستشارين للتحالف بالمنطقة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، حسب (رويترز) "هاجمت طائرات روسية موقعا يعرف الروس أن به قوات سوريا الديمقراطية ومستشارين للتحالف" وأصيب في الهجوم عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت الوزارة أن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية لم تتعرض لأذى.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية مقاتلين من الأكراد والعرب وتقاتل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

و قالت "قوات سوريا الديمقراطية" في وقت سابق من يوم السبت، إن طائرات روسية وقوات سورية استهدفت قواتها المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور. وأضافت إن الضربات أسفرت عن إصابة ستة من مقاتليه.

ونفى المتحدث العسكري باسم الجيش الروسي ايغور كوناشينكوف، في وقت سابق من يوم السبت، قصف الطيران الحربي الروسي مواقع لـ "قوات سوريا الديموقراطية" في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وبدأت يوم الجمعة مواجهات كلامية غير مباشرة، بين "قوات سوريا الديمقراطية" من جهة حيث اكد "مجلس دير الزور العسكري" التابع لها أنه لن يسمح لقوات النظامي بعبور الفرات، وبين النظام من جهة ثانية اذ اكدت المستشارة الاعلامية للرئيس بشار الأسد بثينة شعبان ان الجيش النظامي سيقاتل أي قوة على الارض بما فيها القوات، لاستعادة السيطرة على كامل الاراضي السورية.

سيريانيوز