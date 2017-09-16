لقي 3 اشخاص مصرعهم واصيب 8 اخرين على الاقل بجروح, يوم السبت, بانفجار سيارة مفخخة ، وسط مدينة كركوك شمال العراق

وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك، العميد سرحد قادر، في تصريحات صحفية, إن "السيارة المفخخة انفجرت على الشارع العام في حي عدن، قرب مدينة الألعاب ومحل لبيع المشروبات الكحولية في المنطقة"., مضيفا أن "الانفجار أسفر عن حرق ثلاث سيارة بالقرب من الموقع".

وفرضت القوات الأمنية طوقا حول موقع الانفجار ومنعت المارة من الاقتراب، تجنبا لوقوع تفجيرات أخرى.

وياتي انفجار كركوك مع تصاعد حدة الجدل حول استفتاء الانفصال الذي يعتزم اقليم كردستان العراق إجراؤه في 25 الجاري.

وصوت مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان بشمال العراق، الاسبوع الماضي بالموافقة على إشراك المحافظة في الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع إجراؤه في 25 أيلول.

سيريانيوز