استفاق بايرن ميونيخ، بطل المواسم الخمسة الأخيرة، من كبوة قد تكون عابرة في المرحلة السابقة بخسارته أمام مضيفه هوفنهايم صفر-2، وحقق فوزه الثالث رافعاً رصيده إلى 9 نقاط وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف هانوفر الذي افتتح المرحلة الجمعة بالفوز على هامبورغ 2-صفر.

وكان بايرن ميونيخ بدأ مشاركته في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على أندرلخت البلجيكي 3-صفر الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات.



واستعد بايرن ميونيخ للموسم الجديد بخمسة انتصارات كاسحة خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس على أندية محلية وبلجيكية أقل شأناً منه سجل فيها 27 هدفاً أي ما يقارب 5,5 أهداف في المباراة الواحدة.



على ملعب أليانز أرينا، بدأ بايرن ميونيخ اللقاء بحذر فحاول ماينتس مرتين عبر دانيال بروزينسكي (7) والسويدي روبن كايزون (8)، لكن سرعان ما تبدل الاتجاه وافتتح الجبار البافاري التسجيل بعد تمريرة من يوشوا كيميش إلى توماس مولر تابعها الأخير بسراه في قلب المرمى.



وتسري في الفترة الحالية شائعات حول وجود خلاف وفتور في العلاقة بين مولر والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي لا يشركه أساسياً في كل الاستحقاقات، وحول رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنكليزي حيث توجد أندية عدة ساعية للحصول على خدماته.



وعزّز الجناح الهولندي السريع أريين روبن التقدم بهدف ثان مستفيداً من تمريرة كيميش البينية (23).



وفي الشوط الثاني، كاد التشيلي أرتورو فيدال يضيفه الهدف الثالث من متابعة رأسية لكرة رفعها كيميش (49)، لكن الهدّاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي قام بالمهمة على أكمل وجه بعد أن تلقف كرة عرضية من مولر وتابعها بيسراه في أسفل الزاوية اليسرى (50).



وتابع كيميش القيام بدوره كصانع ألعاب مؤثر، وأرسل كرة بالمقاس على رأس ليفاندوفسكي الذي واصل بدوره هويته في التسجيل وتابعها برأسه في المرمى (77).



ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى خمسة أهداف تصدر بها صدارة ترتيب الهدافين متقدما بفارق هدف واحد على الأيسلندي الفريو فينبوغاسون مهاجم أوغسبورغ.



من جانبه، بقي شالكه شريكاً لبايرن ميونيخ في المركز الثاني بتسع نقاط مع فارق أهداف مريح للبطل، بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن 2-1 على ملعب فيزر شتاديون.