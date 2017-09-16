انتر ميلان يحقق انتصاره الرابع توالياً ويعتلي مؤقتاً صدارة الدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

واصل إنتر ميلان انتصاراته المتتالية وانفرد بالصدارة مؤقتاً بفوزه الصعب على مضيفه كروتوني 2-صفر السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهو الفوز الرابع على التوالي لإنتر ميلان فرفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق 3 نقاط إمام شريكيه السابقين يوفنتوس حامل اللقب ونابولي اللذين يلعبان الأحد فيحل الاول ضيفا على ساسوولو، ويستضيف الثاني بينيفنتو الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء.



وعانى إنتر ميلان الأمرين في المباراة خصوصاً من درجة الحرارة المرتفعة، أمام صمود كبير لأصحاب الأرض الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من فرملة ضيوفهم.



وانتظر إنتر ميلان الدقيقة 83 لافتتاح التسجيل عبر قلب دفاعه السلوفيني ميلان سكرينيار في الدقيقة 83 بتسديدة من مسافة قريبة إثر دربكة امام المرمى، قبل أن يؤمن الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش الفوز بهدف ثان من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من البرتغالي جواو ماريو (90+3).



وأنقذ حارس مرمى إنتر ميلان الدولي السلوفيني سمير هندانوفيتش فريقه في مناسبتين بتدخلين حاسمين أمام البلغاري ألكسندر تونيف والسويدي ماركوس رودن. سيريانيوز 2017-09-16 16:16:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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