انفرد مانشستر سيتي الطامح بقوة لنيل اللقب، موقتاً في صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على مضيفه واتفورد 6-صفر السبت ضمن المرحلة الخامسة، فيما أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين بسقوطه بفخ التعادل مع ضيفه بيرنلي 1-1.

ورفع سيتي، بطل 2012 و2014، رصيده إلى 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن جاره وغريمه مانشستر يونايتد الذي يستقبل إيفرتون الأحد في ختام المرحلة.



وافتتح سيتي التسجيل بتمريرة حاسمة جديدة من ضربة حرة للبلجيكي كيفن دي بروين، تابعها الأرجنتيني سيرخيو أغويرو برأسه في الدقيقة 27.



وضاعف سيتي النتيجة سريعاً عن طريق أغويرو نفسه، عندما سدد على باب المرمى الخالي بعد تمريرة محكمة من الإسباني دافيد سيلفا إثر مجهود للبرازيلي غابرييل جيزوس على الجهة اليسرى أفلتت من الحارس البرتغالي المخضرم هوريليو غوميش في الدقيقة 31.



وقتل جيزوس آمال واتفورد قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة في ظهر الدفاع من أغويرو، تابعها البرازيلي البالغ 19 عاماً من داخل المنطقة ارضية الى يمين الحارس في الدقيقة 38.



والهدف هو الـ11 لجيزوس مع 4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة ضمن الدوري.



وفي الثاني، تابع لاعبو المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا استعراضهم، فسجلوا الرابع بعرضية من سيلفا ارتقى لها عالياً المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي في الدقيقة 63.



وتلاعب أغويرو بالدفاع مسجلاً الهاتريك في الدقيقة 81، قبل أن يختتم الدولي رحيم سترلينغ المهرجان من نقطة الجزاء في الدقيقة 89.