برشلونة يعود بفوز صعب من ملعب خيتافي يبقيه بصدارة الدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

انفرد برشلونة وصيف بطل الموسم الماضي بالصدارة بعدما قلب الطاولة على مضيفه خيتافي وخرج فائزاً 2-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأفلت برشلونة من سقوطه الأول هذا الموسم بسبب الأداء المخيّب الذي قدّمه لاعبوه خلافاً لعرضهم الرائع أمام يوفنتوس الإيطالي منتصف الأسبوع (3-صفر) في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويدين برشلونة بفوزه إلى البديلين دينيس سواريز والبرازيلي باولينيو، حيث أدرك الأول التعادل وسجل الثاني هدف الفوز، بعدما أنهى خيتافي الشوط الأول متقدماً بهدف رائع لمهاجمه الياباني غاكو شيباساكي.



وتلقى برشلونة ضربة موجعة في بداية المباراة بإصابة مهاجمه الجديد الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي في فخذه الأيسر في الدقيقة 25 فترك مكانه لجيرارد دولوفو، قبل أن يضطر مدربه إرنستو فالفيردي إلى إشراك سواريز مطلع الشوط الثاني بسبب إصابة صانع ألعابه أندريس إنييستا.



وعانى الفريق الكاتالوني الأمرين في وسط الملعب بسبب تكتل لاعبي خيتافي الذين أغلقوا جميع المنافذ على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز، فغابت الهجمات حتى لعب فالفيردي ورقته الأخيرة بإشراكه باولينيو مكان الكرواتي إيفان راكيتيتش، فنجح الدولي البرازيلي في تسجيل هدف الفوز إثر تمريرة من ميسي.



وفاجأ خيتافي الذي كان يرصد فوزه الثالث في 25 مباراة على برشلونة والأول منذ 26 تشرين الثاني 2011 (1-صفر)، ضيوفه بهدف خرافي لشيباساكي بتسديدة قوية بيسراه على الطائر من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن الذي خاض مباراته المئة بألوان برشلونة.



وكاد ميسي يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة أبعدها الحارس فيسنتي غوايتا ببراعة قبل أن ترتطم بالعارضة وتتحول إلى ركنية (45+2).



ونجح سواريز في إدراك التعادل لبرشلونة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سيرجي روبرتو فسدّدها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس غوايتا (62).



وكاد الأوروغوياني ألفارو خيمينيز يمنح التقدم لخيتافي من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة تصدى لها تير شتيغن بصعوبة (80)، وأنقذ القائم الأيسر تير شتيغن من هدف محقق بإبعاده كرة ماورو أرانباري إلى ركنية لم تثمر (82).



ومنح باولينيو الفوز لبرشلونة عندما تلقى كرة خارج المنطقة وتوغل داخلها قبل أن يسدّدها بيمناه على يمين غوايتا (84).



وهو الفوز الرابع على التوالي لبرشلونة ورفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق 3 نقاط، أمام شريكه السابق ريال سوسييداد الذي يستضيف ريال مدريد البطل الأحد في ختام المرحلة.



وتعادل ليفانتي مع ضيفه فالنسيا 1-1، فحقق كل منهما تعادله الثالث توالياً بعد فوزه في المباراة الافتتاحية لهذا الموسم. سيريانيوز 2017-09-16 16:36:07 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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