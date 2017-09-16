تخطى موناكو حامل اللقب سقوطه الكبير أمام نيس في المرحلة السابقة، وحقق فوزاً مهماً على ضيفه ستراسبورغ العائد إلى الأضواء السبت في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.

وكان موناكو حقق اربعة انتصارات متتالية آخرها على أولمبيك مرسيليا 6-1 قبل أن يسقط في المرحلة الخامسة على ملعب نيس صفر-4.



ورفع موناكو رصيده إلى 15 نقطة، وبات يتخلف بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان الذي يختتم الجولة الأحد في لقاء قمة مع ضيفه أولمبيك ليون الرابع (11 نقطة).



وبدأ موناكو بنسيان آلامه تدريجياً عندما تعادل مع مضيفه لايبزيغ، وصيف بطل ألمانيا 1-1 الأربعاء الماضي في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا.



على ملعب لويس الثاني، عانى فريق الإمارة الذي غاب عنه الدولي توما ليمار بداعي الإصابة وحلّ محله في التشكيلة، الجزائري رشيد غزال، كثيراً قبل أن يفتتح التسجيل عن طريق البرتغالي روني لوبيش الذي تابع كرة من الكولومبي راداميل فالكاو (44).



وفي الشوط الثاني، منح الهدف الأول الثقة لفالكاو وزملائه وأضاف الكولومبي بنفسه هدف التعزيز إثر تمريرة من المدافع البرازيلي جورجي مورايش (51).



وأكّد فالكاو فوز فريقه بالهدف الثالث بعد أن تلقى كرة داخل المنطقة تابعها بيمناه في أسفل الزاوية اليسرى (67).



ورفع فالكاو رصيده إلى تسعة أهداف وانفرد بصدارة الهدافين بفارق هدفين أمام الأورغواياني إدينسون كافاني.



وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز بوردو على مضيفه تولوز بهدف وحيد للبرازيلي مالكولم دي أوليفيرا، فانتقل إلى المركز الثالث مؤقتاً على لائحة الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما وقف رصيد الخاسر عند سبع نقاط.