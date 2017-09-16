واصل ليفربول مسلسل نزيف النقاط، وتعادل على ملعبه مع بيرنلي بهدف لكل منهما، اليوم السبت، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول وبيرنلي إلى 8 نقاط لكل فريق في المركزين السابع والثامن على الترتيب.



تقدم بيرنلي بهدف سجله سكوت أرفيلد (27) وتعادل ليفربول عن طريق محمد صلاح (30).



نجح اللاعب سكوت أرفيلد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 من خطأ دفاعي ساذج أثناء كرة عرضية.



رد ليفربول لم يتأخر بعدما نجح محمد صلاح في تسجيل التعادل في الدقيقة 30، بعد أن تسلم كرة طويلة من تشان، ووجه تسديدة قوية في شباك بيرنلي.



تأخرت تغييرات الألماني يورجن كلوب بشكل غريب، رغم وجود إهدار متواصل للفرص، وكثف بيرنلي من تكتله الدفاعي، ووجه كوتينيو تسديدة بعيدة فوق العارضة.



وأجرى كلوب 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 78 بنزول تشامبرلين وفاينالدوم وسولانكي، بدلا من فيرمينو وكوتينيو وجيمس ميلنر، أملاً في اللحاق باللقاء، وأنقذ ماتيب هدفاً محققاً لصالح بيرنلي في الدقيقة 80 من ضربة رأس كانت في طريقها للمرمى.