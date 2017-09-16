نفى المتحدث العسكري باسم الجيش الروسي ايغور كوناشينكوف، يوم السبت، قصف الطيران الحربي الروسي مواقع لـ "قوات سوريا الديموقراطية" في محافظة دير الزور في شرق سوريا.







ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن كوناشينكوف قوله أثناء تواجده في قاعدة حميميم الجوية في غرب سوريا إن “هذا غير ممكن، لماذا نقصفهم؟”.