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موسكو تنفي قصف مواقع لقوات سورية الديمقراطية في دير الزور
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الاخبار المحلية
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نفى
المتحدث العسكري باسم الجيش الروسي ايغور كوناشينكوف، يوم السبت، قصف الطيران
الحربي الروسي مواقع لـ "قوات سوريا الديموقراطية" في محافظة دير الزور في شرق
سوريا.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن كوناشينكوف قوله أثناء تواجده في قاعدة
حميميم الجوية في غرب سوريا إن “هذا غير ممكن، لماذا نقصفهم؟”.
ووجهت "قوات سوريا الديمقراطية"، في وقت سابق اليوم، اتهاماً لطيران الجيش النظامي
والطيران الروسي باستهداف مقاتليها شرق الفرات، ما ادى لإصابة 6 منهم.
وكانت الأركان الروسية أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، أن مقاتلاتها الحربية
استهدفت معامل لتصنيع عربات انتحارية تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق عدة بسوريا منها
ريف دير الزور.
وبدأت يوم الجمعة مواجهات كلامية غير مباشرة، بين "قوات سوريا الديمقراطية" من جهة
حيث اكد "مجلس دير الزور العسكري" التابع لها أنه لن يسمح لقوات النظامي بعبور
الفرات، وبين النظام من جهة ثانية اذ اكدت المستشارة الاعلامية للرئيس بشار الأسد
بثينة شعبان ان الجيش النظامي سيقاتل أي قوة على الارض بما فيها القوات، لاستعادة
السيطرة على كامل الاراضي السورية.
سيريانيوز
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2017-09-16 13:03:00
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