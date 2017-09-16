أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، عن قرب التوصل لاتفاق مع المعارضة، من أجل حل أزمة حادة تعصف بالبلاد، في وقت تنكر فيه المعارضة الأمر، بسبب اصرار الرئيس على شرط الاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية كشرط للحوار.

وقال مادورو في لقاء تلفزيوني، " نحن قريبون جدا (من التوصل لاتفاق)"، مضيفا "لقد نجحنا في أن نرسي مجددا طاولة مفاوضات ضرورية للسلام والسيادة والازدهار في فنزويلا".

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان مجدداً في 27 أيلول الجاري، لإجراء جولة مفاوضات ثالثة بالعصمة سانتو دومينغو.

وترفض المعارضة الفنزويلية شرط الرئيس للمفاوضات بالاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية، وتقول انه "لن يكون هناك أي حوار" مالم تستجب الحكومة لشروطها.

وكان مادورو شكل تموز الماضي الجمعية التأسيسية التي تضم حلفاءه، وانتزع السلطة التنفيذية من البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.

ويواجه مادورو اتهامات من الدول الكبرى، بتقويض الديمقراطية من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لمواجهة الضغوط العالمية التي تطالبه بالاستقالة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والدواء.

أ ف ب، سيريانيوز