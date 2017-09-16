أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الشعبي أحمد الأسدي، يوم السبت, عن انطلاق عمليات تحرير عكاشات غرب الأنبار، من سطوة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاء في بيان صادر عن مديرية إعلام الحشد الشعبي "انطلقت ومن أربعة محاور عمليات تحرير عكاشات وفتح الطريق بين عكاشات والطريق السريع، وتأمين الحدود الدولية شمال عكاشات وتطهير هذه المنطقة الاستراتيجية من رجس الدواعش".

وأضاف البيان "هذه العملية تأتي استكمالا للانتصارات النوعية، وإحكاما لطوق التحرير الكامل للأراضي العراقية، وردا سريعا ومباغتا على العملية الإرهابية، التي استهدفت الأبرياء في الناصرية".

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في 27 آب الماضي, عن استعادة الجيش العراقي مدينة تلعفر غرب الموصل بشكل كامل من تنظيم (داعش), عقب عملية عسكرية.

ويأتي الاعلان عن حملة تحرير غرب الأنبار من داعش عقب أكثر من شهر ونصف على تحرير مدينة الموصل بشكل كامل على يد القوات العراقية من قبضة تنظيم (داعش), بعد نحو 3 سنوات من سيطرة الأخير عليها.

سيريانيوز